РФ завершает перегруппировку сил для наступления на Донбасс, в Черном море сосредоточила минимум 36 ракет, - Мотузяник

"Количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации роSSийских самолетов увеличилось более чем в полтора раза".

РФ завершает перегруппировку сил для наступления на Донбасс, в Черном море сосредоточила минимум 36 ракет, - Мотузяник
Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник
Фото: скріншот

РоSSия завершает создание наступательной группировки, чтобы ударить на восток Украины.

Об этом на брифинге в Медиа-центре "Украина" сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, за прошедшие сутки количество вылетов самолетов росавиации увеличилось более чем в полтора раза, они наносили новые ракетно-бомбовые удары по украинской инфраструктуре. Также в акватории Черного моря находится пять русских носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их потенциальный суммарный залп - не менее 36 ракет.

Сейчас самые интенсивные бои ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах. А на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Северск и Покровское.

"Противник безуспешно пытался закрепиться в районе населенных пунктов Кременная и Рубежное, совершал штурмовые действия в районе населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка, но безуспешно. Враг продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю с применением дальних бомбардировщиков Ту-22Н3, осуществляет действия в районе морского порта и завода "Азовсталь", – сообщил Александр Мотузяник.

Напомним, сегодня из-за обострения ситуации в Мариуполе министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к военно-политическому руководству РоSSии с призывом сделать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц из города.

Тем временем роSSийская армия нанесла ракетный удар по Николаевщине и обстреляла Очаков из залпового огня "Ураган" с запрещенными международными конвенциями кассетными снарядами.

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