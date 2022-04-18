Оккупанты уже разрушили и повредили 200 объектов культурного наследия

РоSSийские войска разрушили и повредили уже 200 объектов культурного наследия Украины. И это еще не окончательные цифры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По его словам, оккупанты наносят удары по церквям, синагогам, музеям, памятникам, театрам.