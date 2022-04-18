Оккупанты уже разрушили и повредили 200 объектов культурного наследия

По словам министра культуры, это еще не окончательные цифры, информирует ZN.ua.

Оккупанты уже разрушили и повредили 200 объектов культурного наследия
Оккупанты продолжают разрушать украинские памятники культуры
© Сергій Лаєвський/Facebook

РоSSийские войска разрушили и повредили уже 200 объектов культурного наследия Украины. И это еще не окончательные цифры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По его словам, оккупанты наносят удары по церквям, синагогам, музеям, памятникам, театрам.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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