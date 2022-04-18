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2022-04-18
Оккупанты уже разрушили и повредили 200 объектов культурного наследия
По словам министра культуры, это еще не окончательные цифры, информирует
Оккупанты продолжают разрушать украинские памятники культуры© Сергій Лаєвський/Facebook
РоSSийские войска разрушили и повредили уже 200 объектов культурного наследия Украины. И это еще не окончательные цифры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
По его словам, оккупанты наносят удары по церквям, синагогам, музеям, памятникам, театрам.
Фаина Ваулина, ZN.ua