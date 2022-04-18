"Эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны": защитник Мариуполя написал письмо Папе Франциску

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая сейчас с "Азовом" защищает окруженный Мариуполь, майор Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, сообщает "Украинская правда".

В письме военный призвал понтифика помочь с эвакуацией жителей города и "спасти их от рук сатаны".

"Ваше Святейшество, Папа Франциск! Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму. Я не видел Ваших обращений к миру и не читал всех последних Ваших заявлений, я воюю более 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть время, - это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города", - подчеркнул в письме Волына.

Военный подчеркнул, что он "дал присягу на верность своей стране. И я готов биться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов".

Майор Сергей Волына в письме отметил, что Папа Франциск, видимо, видел "многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели то, что сейчас происходит в Мариуполе. Потому что именно так выглядит ад на земле".

Защитник Мариуполя рассказал о сложной ситуации в окруженном россиянами украинском городе: "На заводе в бункерах живут женщины с детьми, с младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи" .

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты заявил, что обращается за помощью к Понтифику, чтобы тот помог спасти людей из окруженного Мариуполя.

"Ибо настало время, когда не молитвами едиными. Помогите спасти их. После бомбардировки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры роSSийским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", - подчеркнул. украинский военный.

Напомним, сегодня министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к военно-политическому руководству РоSSии из-за обострения ситуации в Мариуполе с призывом сделать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц. А на днях Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями силового блока по Мариуполю.

Ранее командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал украинскую власть провести деблокаду города в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.