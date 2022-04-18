"Чем оркам угрожала СТО?": глава Львовской ОГА рассказал о погибших и раненых в результате атаки оккупантов

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий показал результаты попадания роSSийской ракеты в СТО.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 54-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. С первого дня РоSSии продолжает постоянно обстреливать украинские города. Сегодня, 18 апреля, стало известно, что оккупанты нанесли удар по Львовской области. Об этом рассказал глава ОГА Максим Козицкий у себя в тг-канале.

"7 погибших, 11 травмированных, сожжены и повреждены десятки машин, выбиты окна. Возникает один вопрос: чем оркам угрожала СТО?

Чем угрожали люди, привычно пришедшие на работу, чтобы чинить автомобили?!

путин и его приспешники давно потеряли смысл. Они целетворно делают геноцид украинского народа.

Люди, когда слышите сигнал о воздушной тревоге, оставляйте все и уходите в укрытие!", - написал Козицкий.