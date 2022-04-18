Путин наградил бригаду насильников, совершавших зверства в Буче

В глазах роSSийского лидера они отличились "героизмом и мужеством", информирует ZN.ua.

Путин наградил бригаду насильников, совершавших зверства в Буче
© КГГА, Алексей Самсонов

В РоSSии указом президента Владимира Путина отметили 64 бригаду, которая была одним из подразделений, отличившихся особыми зверствами в Буче. В частности, бригаде присвоили звание «гвардейской».

В указе говорится о «массовом героизме и отваге, стойкости и мужестве» военнослужащих, которые «защищали Родину и государственные интересы», то есть пытали и убивали мирных украинцев, насиловали женщин и грабили чужое имущество.

Как отметил в интервью немецкому изданию Spiegel, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов именно 64 бригада Минобороны РФ совершала кровавые преступления на Киевщине.

«Наибольшее число преступлений (в Буче — ред.), несомненно, совершили подразделения 64-й ОМСБр. Большинство этой бригады состоит из нерусских национальностей. Однако командиры были россиянами по национальности и тоже участвовали в преступлениях. Участвовал даже заместитель командира бригады», - заявил Буданов.

Как сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук, у 85% убитых в Буче, чьи тела уже извлечены из братских могил, есть шаровые ранения, указывающие на умышленное убийство, а не случайную гибель.


Ирина Знась, ZN.ua

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