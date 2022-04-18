В руках был пистолет: найдены тела роSSийского олигарха, его жены и дочери

Семью обнаружили с огнестрельными ранениями.

В Москве найдены убитыми бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и дочь, пишет Коммерсантъ.

Тела 51-летнего Владислава Аваева, 47-летней Елены и их 13-летней дочери Марии обнаружили в квартире, у всех огнестрельные ранения. По некоторым данным, в руках у Аваева был пистолет, а квартира была закрыта изнутри.

Полицию вызвали родственники семьи Аваевых, которые долго не могли с ними связаться, а затем приехали к ним и обнаружили трупы.

СК опубликовал видео из квартиры, где нашли тела двух взрослых и ребенка. По предварительным данным, мужчина застрелил свою жену и дочь, а после совершил самоубийство. Погибшие, предположительно, — бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, его жена и дочь pic.twitter.com/wp4IzCm404 — НТВ (@ntvru) April 18, 2022

Следствие склоняется к тому, что мотивы у трагедии бытовые. Дверь была заперта изнутри, следов пребывания в доме иных лиц во время стрельбы не обнаружено.