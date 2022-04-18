Воздушные тревоги могут звучать чаще: военные РФ увеличили количество самолетовылетов

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник рассказал, что оккупационные войска увеличили количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации более чем в 1,5 раза. Об этом он рассказал на брифинге в медиацентре "Украина".

"Вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне. Наряду с этим противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины. В частности, количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации роSSийских самолетов увеличилось более чем в 1,5 раза, - рассказал Мотузяник. - Оккупант готовится к наступлению на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым".

Она также отметила, что оккупанты практически закончили перегруппировку войск для наступления на Донбасс.