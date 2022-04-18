Воздушные тревоги могут звучать чаще: военные РФ увеличили количество самолетовылетов

РоSSияне уже полностью перегруппировались.

Воздушные тревоги могут звучать чаще: военные РФ увеличили количество самолетовылетов
© rossiyanavsegda.r

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник рассказал, что оккупационные войска увеличили количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации более чем в 1,5 раза. Об этом он рассказал на брифинге в медиацентре "Украина".

"Вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне. Наряду с этим противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины. В частности, количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации роSSийских самолетов увеличилось более чем в 1,5 раза, - рассказал Мотузяник. - Оккупант готовится к наступлению на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым".

Она также отметила, что оккупанты практически закончили перегруппировку войск для наступления на Донбасс.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Наиболее пострадавшие от войны украинцы смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФНаиболее пострадавшие от войны украинцы смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ
В Кременной роSSийские военные обстреляли гражданскую машину, погибли 4 человекаВ Кременной роSSийские военные обстреляли гражданскую машину, погибли 4 человека
В Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили двенадцать вражеских атакВ Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили двенадцать вражеских атак
РоSSийские генералы не могут договориться о наступлении из-за страха смертиРоSSийские генералы не могут договориться о наступлении из-за страха смерти
В США военные начали учения по сценариям из роSSийско-украинской войныВ США военные начали учения по сценариям из роSSийско-украинской войны
В Сумской области нашли зарин, который оставили роSSийские военныеВ Сумской области нашли зарин, который оставили роSSийские военные
ГУР Минобороны обнародовало список разведчиков из Калининграда, совершивших военные преступления против УкраиныГУР Минобороны обнародовало список разведчиков из Калининграда, совершивших военные преступления против Украины
В Украине нужно увеличить количество специалистов-взрывотехников, - ЕнинВ Украине нужно увеличить количество специалистов-взрывотехников, - Енин
Образовательный омбудсмен объяснил, при каком условии русский язык могут преподавать в школахОбразовательный омбудсмен объяснил, при каком условии русский язык могут преподавать в школах
Украинские военные сбили роSSийский вертолет — Генштаб ВСУУкраинские военные сбили роSSийский вертолет — Генштаб ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости