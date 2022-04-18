В Геническе оккупанты установили памятник Ленину и вывесили флаг СССР

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области роSSийские захватчики установили памятник Владимиру Ленину и вывесили флаг Советского Союза. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Орки в Херсонской области продолжают свои эксперименты по перемещению в прошлое. Красные знамена, памятники советской эпохи. И это все на фоне гуманитарного кризиса, жестких притеснений инакомыслия и выявления гражданской позиции”, – написал в Facebook Соболевский.

По мнению заместителя председателя облсовета, таким образом оккупанты пытаются паразитировать на ностальгических настроениях населения. Однако он уверен: мало кто из жителей Херсонщины скучает по советскому прошлому.

“Оккупанты этого понять не могут. Поэтому шоу "back in the ussr" будет продолжаться вплоть до освобождения нашей области ВСУ”, – добавил Соболевский.