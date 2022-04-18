В Геническе оккупанты установили памятник Ленину и вывесили флаг СССР

Мало кто из жителей Херсонщины скучает по советскому прошлому, информирует ZN.ua.

В Геническе оккупанты установили памятник Ленину и вывесили флаг СССР

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области роSSийские захватчики установили памятник Владимиру Ленину и вывесили флаг Советского Союза. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Орки в Херсонской области продолжают свои эксперименты по перемещению в прошлое. Красные знамена, памятники советской эпохи. И это все на фоне гуманитарного кризиса, жестких притеснений инакомыслия и выявления гражданской позиции”, – написал в Facebook Соболевский.

По мнению заместителя председателя облсовета, таким образом оккупанты пытаются паразитировать на ностальгических настроениях населения. Однако он уверен: мало кто из жителей Херсонщины скучает по советскому прошлому.

“Оккупанты этого понять не могут. Поэтому шоу "back in the ussr" будет продолжаться вплоть до освобождения нашей области ВСУ”, – добавил Соболевский.


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты создали фильтрационные лагеря: 20 тысяч украинцев держат в плену и не дают им эвакуироватьсяОккупанты создали фильтрационные лагеря: 20 тысяч украинцев держат в плену и не дают им эвакуироваться
Оккупанты в Буче убили каждого пятого жителя из оставшихся в оккупированном городе – мэрОккупанты в Буче убили каждого пятого жителя из оставшихся в оккупированном городе – мэр
Оккупанты в Кременной расстреляли людей, которые пытались самостоятельно выехать из городаОккупанты в Кременной расстреляли людей, которые пытались самостоятельно выехать из города
Утром оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине, 60% ракет были сбиты ПВО, – глава ОВАУтром оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине, 60% ракет были сбиты ПВО, – глава ОВА
Оккупанты взяли под контроль Кременную – глава Луганской ОВАОккупанты взяли под контроль Кременную – глава Луганской ОВА
РоSSийские оккупанты обстреляли села ЗапорожьеРоSSийские оккупанты обстреляли села Запорожье
Оккупанты готовят провокацию в ХерсонеОккупанты готовят провокацию в Херсоне
Как оккупанты зверствовали в селе на ХарьковщинеКак оккупанты зверствовали в селе на Харьковщине
Первоочередно жилье получат украинцы, дома которых уничтожили оккупанты, – ЗеленскийПервоочередно жилье получат украинцы, дома которых уничтожили оккупанты, – Зеленский
Оккупанты раздают "гуманитарку" и собирают данные херсонцев, чтобы использовать информацию на псевдореферендуме, - ГенштабОккупанты раздают "гуманитарку" и собирают данные херсонцев, чтобы использовать информацию на псевдореферендуме, - Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости