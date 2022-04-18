"Азов" в Мариуполе провел контратаку и уничтожил десятки оккупантов: видео

Полк "Азов", который героически держит оборону в окруженном россиянами Мариуполе, совершает контратаки. Это, несмотря на то, что силы - неравны, информирует Апостроф.

Об этом сообщается в Telegram-канале отдельного отряда специального назначения "АЗОВ – Мариуполь".

"Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника бойцы полка "Азов" проводят контратаку", – говорится в сообщении.

На странице "72 ОМБр им. Черных Запорожцев" уточняют, что около десяти "азовцев" смогли противостоять и обезвредить несколько десятков роSSийских военных.

"Это вам не ТикТок кадыровцы, это реальный бой. Наши ребята отрядом численностью в десяток людей смогли противостоять, затем загнать, отрезать и ликвидировать несколько десятков орков", - пишут они.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук также прокомментировал ситуацию в Мариуполе, отметив, что украинским бойцам удалось несколько отбросить оккупантов на восток в Кальмиусском районе.

"Наши в Мариуполе немного отбросили россиян к востоку в Кальмиусском районе", - сообщил он.

Также он обнародовал карту, свидетельствующую о расширении территории, занятой украинцами.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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