Наиболее пострадавшие от войны украинцы смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ

Помощь смогут получить зарегистрированные внутриперемещенные лица, украинцы, которые находятся во временной оккупации, в прифронтовых городах, а также в городах, которые были недавно освобождены, информирует ZN.ua.

Наиболее пострадавшие от войны украинцы смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ
© Deutsche Welle

Украинцы, которые больше всего пострадали от агрессии РФ, смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 18 апреля.

"Кроме выплат от государства, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить помощь от международных организаций - ООН и ЮНИСЕФ. Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал Дия. Работаем над технической реализацией такого решения", - сказал Шмыгаль.

Кабмин также зафиксировал, что украинцам, которые сейчас оказались во временной оккупации или окружении в полном объеме продолжается начисление и выплаты всех причитающихся социальных выплат - пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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