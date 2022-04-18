Наиболее пострадавшие от войны украинцы смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ

Украинцы, которые больше всего пострадали от агрессии РФ , смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 18 апреля.

"Кроме выплат от государства, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить помощь от международных организаций - ООН и ЮНИСЕФ. Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал Дия. Работаем над технической реализацией такого решения", - сказал Шмыгаль.

Кабмин также зафиксировал, что украинцам, которые сейчас оказались во временной оккупации или окружении в полном объеме продолжается начисление и выплаты всех причитающихся социальных выплат - пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий.