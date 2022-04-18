Маляр рассказала роSSийским оккупантам, как сдаться в плен и не стать пушечным мясом в Украине

Замминистра обороны поделилась номером телефона, "по которому можно звонить, и вам помогут".

Маляр рассказала роSSийским оккупантам, как сдаться в плен и не стать пушечным мясом в Украине
Фото: facebook.com/ganna.maliar

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обратилась к русским солдатам и рассказала им, как сдаться в плен, чтобы не стать пушечным мясом на войне в Украине.

В своем Facebook Маляр обнародовала номер телефона, "по которому можно звонить и вам помогут" - +38-098-342-79-31.

"К нам обращаются роSSийские военные с вопросом - как сдаться в плен и не стать пушечным мясом в Украине. Вот контакт... Просьба максимально распространить на территории РоSSии и среди ваших роSSийских знакомых", - подчеркнула заместитель главы Минобороны.

Фото: Facebook/Ганна Маляр

Напомним, в начале марта украинское Министерство обороны подготовило инструкцию для россиян, как правильно сдаваться в плен. А для украинцев же разработали советы, как брать в плен.

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