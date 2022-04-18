Приедет ли скорая во время комендантского часа: Минздрав сделал важное уточнение

Военное положение, комендантский час и частые воздушные тревоги лишают украинцев своевременной медицинской помощи. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как в это непростое время работает "скорая" и кто может рассчитывать на помощь, информирует Апостроф .

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В Telegram-канале ведомства говорится, что "скорая" продолжает работать ежедневно и выезжает на вызовы даже во время комендантского часа. При этом пациентам нужно помнить условия, при которых следует вызывать бригаду экстренной помощи:

Звоните 103 при неотложных состояниях, которые угрожают жизни и здоровью человека и могут привести к резкому ухудшению состояния: проблемах с дыханием, критических кровотечениях и т.д.

Диспетчер скорой общается с абонентом и принимает решение о дальнейших действиях. Если есть основания, он направит бригаду к пациенту. Если таких оснований нет, то консультацию могут предоставить по телефону.

Решение о госпитализации принимает врач бригады скорой на основе симптомов конкретного пациента.

Боевые действия усложняют работу бригад экстренной медицинской помощи. В случае воздушной тревоги возможна задержка выезда бригад.

В условиях активных боевых действий в красной зоне (при интенсивных обстрелах) скорая может не выехать на вызов.

Минздрав рекомендовал гражданам быть осторожными, прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и, по возможности, эвакуироваться из зон, где идут интенсивные обстрелы. Находясь в безопасности, вы уменьшаете нагрузку на врачей и экстренные службы.