Приедет ли скорая во время комендантского часа: Минздрав сделал важное уточнение

Военное положение, комендантский час и частые воздушные тревоги лишают украинцев своевременной медицинской помощи. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как в это непростое время работает "скорая" и кто может рассчитывать на помощь, информирует Апостроф.

Фото: https://t.me/mozofficial

В Telegram-канале ведомства говорится, что "скорая" продолжает работать ежедневно и выезжает на вызовы даже во время комендантского часа. При этом пациентам нужно помнить условия, при которых следует вызывать бригаду экстренной помощи:

  • Звоните 103 при неотложных состояниях, которые угрожают жизни и здоровью человека и могут привести к резкому ухудшению состояния: проблемах с дыханием, критических кровотечениях и т.д.
  • Диспетчер скорой общается с абонентом и принимает решение о дальнейших действиях. Если есть основания, он направит бригаду к пациенту. Если таких оснований нет, то консультацию могут предоставить по телефону.
  • Решение о госпитализации принимает врач бригады скорой на основе симптомов конкретного пациента.
  • Боевые действия усложняют работу бригад экстренной медицинской помощи. В случае воздушной тревоги возможна задержка выезда бригад.
  • В условиях активных боевых действий в красной зоне (при интенсивных обстрелах) скорая может не выехать на вызов.

Минздрав рекомендовал гражданам быть осторожными, прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и, по возможности, эвакуироваться из зон, где идут интенсивные обстрелы. Находясь в безопасности, вы уменьшаете нагрузку на врачей и экстренные службы.


Марина Нижник, Апостроф

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