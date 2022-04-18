На Черниговщине изменили время комендантского часа, - ОВА
С 19 апреля он будет длиться с 21:00 до 5:00.
В Черниговской области изменили время комендантского часа.
Об этом сообщили в Черниговской областной военной администрации.
С 19 апреля комендантский час будет начинаться в 21.00 и завершаться в 5.00. Соответствующее распоряжение издал руководитель ОВА Вячеслав Чаус.
"По-прежнему в этот период запрещено находиться на улицах и в других общественных местах. В случае крайней необходимости — иметь при себе документы, удостоверяющие личность или специальный пропуск", - подчеркнули в областной администрации.
В ОВА добавили, что общины могут самостоятельно принимать решение по установлению сроков комендантского часа. Правда, обязательно требуется предварительное согласование с главой районной военной администрации.
Контролируют соблюдение комендантского часа полицейские и военные.
Напомним, с 24 февраля в ряде областей ввели комендантский час. На Черниговщине он длился с 22.00 до 6.00.
17 апреля изменили время комендантского часа в Киеве и в области - он будет длиться с 22.00 по 5.00.