Австрия может провести собственное расследование военных преступлений роSSийской армии в Украине

Австрия может стать четвертой европейской страной, которая начнет собственное расследование в Украине, вслед за Германией, Польшей и Литвой, информирует ZN.ua.

Австрия может провести собственное расследование военных преступлений роSSийской армии в Украине
© КГГА, Алексей Самсонов

Австрия изучает юридические аспекты национального и международного законодательства с целью присоединения к расследованию военных преступлений в Украине.

Представители местного Министерства юстиции заявили, что подробно рассматривают правовую основу для проведения данной процедуры. В ведомстве подчеркнули, что военные преступления, совершенные роSSийскими солдатами в Украине, нуждаются в немедленном расследовании. Об этом сообщает издание Euractiv.

Напомним, что в начале апреля канцлер Австрии Карл Негаммер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и собственными глазами увидел последствия преступных действий роSSийской армии в Буче. На следующий день политик посетил Москву, где провел полуторачасовую беседу с президентом РоSSии Владимиром Путиным. По словам Негаммера, в разговоре с главой Кремля он подчеркнул необходимость привлечения к ответственности всех виновных в совершении военных преступлений на территории Украины.


Александр Хребет, ZN.ua

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