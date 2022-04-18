Австрия может провести собственное расследование военных преступлений роSSийской армии в Украине

Австрия изучает юридические аспекты национального и международного законодательства с целью присоединения к расследованию военных преступлений в Украине.

Представители местного Министерства юстиции заявили, что подробно рассматривают правовую основу для проведения данной процедуры. В ведомстве подчеркнули, что военные преступления, совершенные роSSийскими солдатами в Украине, нуждаются в немедленном расследовании. Об этом сообщает издание Euractiv .