Австрия может провести собственное расследование военных преступлений роSSийской армии в Украине
Австрия может стать четвертой европейской страной, которая начнет собственное расследование в Украине, вслед за Германией, Польшей и Литвой, информирует
Австрия изучает юридические аспекты национального и международного законодательства с целью присоединения к расследованию военных преступлений в Украине.
Представители местного Министерства юстиции заявили, что подробно рассматривают правовую основу для проведения данной процедуры. В ведомстве подчеркнули, что военные преступления, совершенные роSSийскими солдатами в Украине, нуждаются в немедленном расследовании. Об этом сообщает издание
Напомним, что в начале апреля канцлер Австрии Карл Негаммер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и собственными глазами увидел последствия преступных действий роSSийской армии в Буче. На следующий день политик посетил Москву, где провел полуторачасовую беседу с президентом РоSSии Владимиром Путиным. По словам Негаммера, в разговоре с главой Кремля он подчеркнул необходимость привлечения к ответственности всех виновных в совершении военных преступлений на территории Украины.