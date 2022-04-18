Над Одесщиной сбили роSSийский беспилотник

Военные зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 18 апреля сбили над Одесской областью роSSийский беспилотный летательный аппарат, сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Сегодня в Одесской области военнослужащие зенитного ракетного подразделения сбили роSSийский беспилотник оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку», - сообщил он со ссылкой на данные воздушного командования "Юг".

Отметим, что Одесская область сегодня не подвергалась ударам, однако на Херсонско-Николаевском направлении враг не оставляет попыток подвинуть свои позиции к границам Херсонщины, а по Николаевщине – наносит ракетные удары.