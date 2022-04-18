Над Одесщиной сбили роSSийский беспилотник

Он проводил тактическую разведку.

Над Одесщиной сбили роSSийский беспилотник
© Facebook/Генштаб ВСУ

Военные зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 18 апреля сбили над Одесской областью роSSийский беспилотный летательный аппарат, сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Сегодня в Одесской области военнослужащие зенитного ракетного подразделения сбили роSSийский беспилотник оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку», - сообщил он со ссылкой на данные воздушного командования "Юг".

Отметим, что Одесская область сегодня не подвергалась ударам, однако на Херсонско-Николаевском направлении враг не оставляет попыток подвинуть свои позиции к границам Херсонщины, а по Николаевщине – наносит ракетные удары.


Ирина Знась, ZN.ua

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