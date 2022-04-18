Ситуация в Мариуполе обостряется: Верещук призвала руководство РоSSии открыть гуманитарный коридор

Ситуация в городе обостряется.

Ситуация в Мариуполе обостряется: Верещук призвала руководство РоSSии открыть гуманитарный коридор
Фото: скріншот відео

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к военно-политическому руководству РоSSии из-за обострения ситуации в Мариуполе с призывом сделать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя до Бердянска для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц", - отметила Верещук.

По ее словам, отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления.

Напомним, на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся многие гражданские, в том числе женщины и дети. В общей сложности в городе остается около 100 тыс. человек.

Мариуполь находится в полном окружении с начала марта. Бои за город не прекращаются. 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями силового блока по поводу Мариуполя. А командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал власти деблокировать Мариуполь как можно скорее или военным, или политическим путем.

По словам главы государства, в Мариуполе сейчас несколько кругов оккупации и силы врага в шесть раз преобладают над количеством украинских защитников. По мнению Владимира Зеленского, уничтожение наших военных в Мариуполе поставит точку на переговорах с РФ.

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