Защитники Украины вернули 10-летней девочке телефон, украденный роSSийскими орками: фото

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" продолжает радовать Украинцев хорошими новостями. После уничтожения вертолета роSSийских оккупантов простым зенитно-ракетным комплексом "Игла" бойцы рассказали, как вернули 10-летней жительнице Сумщины украденный россиянами телефон.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ в Facebook сообщил, что холодноярцы взяли в плен механика-водителя из Кантемировской дивизии роSSийских вооруженных сил. При задержании у него обнаружили красный мобильный телефон и повербанк со стразами. Оккупант врал, что вещи принадлежат ему, однако защитники Украины нашли в списке контактов украинские номера, подписанные "Мамуля" и "Татуся". Позвонив по этим номерам военные узнали, что техника принадлежит 10-летней Иванке из Тростянца, информирует Апостроф .

"15 марта мы выехали всей семьей эвакуационным коридором из Тростянца, в то время оккупированного. Стояли в колонне, на своей машине "шестерке", были перепуганными, потому что за город велись бои. Когда выезжали из города, на блокпосту роSSийские военные ходили с картонной коробкой и отбирали телефоны у всех, кто ехал из города, угрожали расстрелом. Они кричали и запугивали нас, - рассказала мама Иванки. - Прошло приблизительно три дня, на мой номер позвонили парни и спросили: это вы мамочка? Я ответила - да. Дмитрий из 93-й бригады рассказал, что они у пленного нашли телефон. Спрашивали, живы ли мы".

Взволнованная женщина сначала решила, что над ней подшучивают, но позже удостоверилась, что это правда. Хотя семья хотела отдать телефон холодноярцам, они отправили его Иванке почтой. Теперь счастливая девочка получили свою технику назад и от всей души поблагодарила 93-ю бригаду.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua