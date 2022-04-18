РоSSия уже репетирует парад 9 мая: в сети "Z-эскадру" сравнили с Люфтваффе

На Красной площади в Москве началась подготовка к параду Победы 9 мая: привлечены около 11 тысяч военных и несколько сотен техники и авиации, информирует Апостроф.

О подготовке к действу пишут роSSийкие СМИ, ссылаясь на Минобороны РФ.

"В целом, во время подготовки к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов", - цитируют ведомство медиа.

Репетицию проводили в подмосковном селе Алабино. Включили слушателей и курсантов военно-учебных заведений оборонного ведомства и различных силовых ведомств, офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей Западного военного округа. Тренировались и учащиеся суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, участники движения "Юнармия", кубанские казаки.

В частности, были задействованы военные авто "Тайфун", танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", БМП-2, БМП-3, "Курганец-25", "Искандер", "Мста- С", "Торнадо-Г", "Тор-М2", "Бук-М3", С-400 "Триумф".

Запустили 62 самолета, в том числе истребители: Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ; самолеты: Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76 и Ил-78; бомбардировщики Су-34, Су-24М, 15 вертолетов: Ми-24, Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24.

Примечательно, что над полигоном восемь самолетов МиГ-29 пролетели в виде буквы Z и так называемый самолет судного дня Ил-80.

А пользователи соцсетей через символику РФ в очередной раз провели аналогию с нацистской Германией.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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