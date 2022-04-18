Способные на переворот силы ждут, когда россияне начнут ненавидеть Путина из-за санкций: в РоSSии назвали сроки

В РоSSии есть силы, которые способны свергнуть Путина, но они очевидно ожидают момент, когда люди начнут ненавидеть Путина из-за последствий санкций. Когда и как это может произойти, рассказал роSSийский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков в эфире канала "Украина 24".

По его словам, уже летом россияне начнут ненавидеть Путина из-за кризиса.

"Ненависть народа по отношению к власти, она будет сильная, начиная с июня или с июля, когда санкции ударят по всем по полной программе. И я думаю, что к сентябрю-октябрю мы увидим серьезнейший кризис и в экономике, и в политике РоSSии, чего бы они (власти, - ред.) не придумали (в оправдание, - ред.). Они будут рассказывать, что победили всех и вся. Но и для них, и для Путина, это закончится очень плохо. Очень жаль, что столько людей погибает (в Украине, - ред.)", - сказал роSSийский оппозиционер.

Он высказал убеждение, что милитаристский угар, в котором сегодня находится РоSSия, закончится для Путина ненавистью своих собственных граждан, информирует ZN.ua .

"Часть из которых потом скажут "а нас обманывали", часть скажет "а я и так их не поддерживал"", - считает Гудков.

Он высказал убеждение, что в РоSSии есть силы, которые могут и готовы свергнуть Путина.

"Там есть люди, которые могут организовать что-то типа переворота или заговора. Но они ждут, когда власть станет моментально слабеть. Это произойдет после того, как активно начнут влиять на массы санкции, с июня-июля, по разным прогнозам. Наверно они ждут этого момента", - сказал роSSийский политик.

Он также допустил, что смягчение санкций может лечь в основу некоей переговорной позиции, которую попытается предложить роSSийская сторона.

"Для того, чтобы выйти из войны, я так понимаю, Путин поставил задачу добиться отмены каких-то санкций от Запада", - сказал Гудков.

Кроме того, по его словам, роSSийские власти сейчас будут искать темы для новой пропагандистской платформы, которая должна будет обосновать хотя бы какой-то повод для выхода из войны или объяснения экономической ситуации, в которой оказалась страна. Однако, подчеркнул политик, это уже не спасет нынешнюю роSSийскую власть.

"Можно, конечно, ездить на Запорожце и рассказывать, что ты ездишь на Мерседесе. Но никакого реально выхода для Путина, хорошего исхода (нет, - ред.). Для всех этих идиотов, которые это планировали, которые реально организовали военные преступления, которые уничтожали мирных граждан, для них все закончится плохо. Они пока этого не понимают", - сказал Гудков.

Также, он отметил, что во власти в РоSSии есть здравомыслящие люди, но они не входят в окружение Путина.

"Там есть здравомыслящие люди. Это экономический блок правительства, который я в принципе не понимаю, зачем продолжает обслуживать военных преступников. Здравомыслящие люди (также, - ред.), они любо выдворены их страны, либо не у дел, либо просто боятся что-то сказать. А у Путина в команде как раз очень много не здравомыслящих людей, и они доминируют, к сожалению", - заявил оппозиционер.