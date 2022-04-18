РоSSия обстреляла Очаков кассетными боеприпасами

Есть попадание в жилые кварталы.

РоSSийская армия нанесла ракетный удар по Николаевщине (ракеты уничтожила ПВО) и обстреляла Очаков из системы залпового огня "Ураган" с запрещенными международными конвенциями кассетными снарядами. Об этом заявило Оперативное командование "Юг".

По их словам, зафиксировано попадание в жилые кварталы, жертв среди местного населения нет.

"Готовясь к референдуму в Херсоне, враг подтягивает технику и силы, кроме откровенно лживой агитации, планирует провокативные обстрелы гражданского населения с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и создании негативного имиджа украинской власти", - отметили в ОК "Юг".

Также отмечается, что вражеский флот продолжает блокировать судоходство в Черном море и давить на угрозы ракетных ударов.

Напомним, в результате боевых действий 17 апреля был поврежден водовод "Днепр-Николаев" в Николаеве, которым воду поставляют из реки Днепр в Николаев. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.