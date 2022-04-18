WP: Украина просит США признать РоSSию спонсором терроризма, что это даст?

До сих пор считалось, что внесение Москвы в «черный список» спонсоров террористов может создать дополнительные препятствия для установления мира в Украине, информирует ZN.ua.

РоSSия усиливает свое наступление на востоке и юге Украины. Между тем, появляется все большее количество доказательств роSSийских военных преступлений. На фоне этого Киев просит Вашингтон применить один из наиболее значимых инструментов в арсенале санкций - добавить Москву в список стран-спонсоров терроризма, который ведет Госдепартамент.

Украинский лидер Владимир Зеленский напрямую попросил об этом президента Джо Байдена во время недавнего телефонного разговора. Кстати, президент Польши Анджей Дуда тоже обвинил РоSSию в терроризме на этой неделе во время визита в Киев. Но Байден хоть и назвал Владимира Путина «военным преступником», пока никак не отреагировал на украинские призывы, пишет Washington Post.

США ведут финансовую войну с Кремлем с начала роSSийского вторжения в Украину, а также оказывают военную помощь Киеву.

Но что будет значить, если Вашингтон выполнит просьбу Зеленского и признает РоSSию спонсором терроризма?

Госдепартамент обозначает страны таким статусом, если окажется, что они регулярно оказывают поддержку международным террористам. После этого вводятся различные наказания, включая запрет на получение американской помощи, а также на покупку продуктов двойного коммерческого и военного применения. Таким странам становится сложно сотрудничать с международными финансовыми учреждениями, такими как Всемирный банк.


Лесь Димань, ZN.ua

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