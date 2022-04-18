Львов сегодня обстреляли, предварительно, из Каспийского региона, – Козицкий

Враг мог целиться в железнодорожный вокзал.

Львов сегодня обстреляли, предварительно, из Каспийского региона, – Козицкий
Фото: Іван Станіславський

Ракеты, по которым роSSийские военные обстреляли сегодня Львов, выпустили из Каспийского региона. Враг мог целиться в железнодорожный вокзал.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет Укринформ.

“Предварительно установлено, что ракеты по Львову были выпущены из летевших с Каспийского направления самолетов. Была ли станция техобслуживания конечной целью? Вряд ли. Это мог быть и вокзал. У нашего врага нет ничего человеческого”, – сказал начальник ОВА.

После ракетных обстрелов во Львове прозвучала вторая сирена тревоги. Тогда, по словам Козицкого, опасность была со стороны Черного моря, но ракеты не долетели.

Напомним, в результате удара по Львову утром в понедельник, 18 апреля, семь человек погибли и еще 11 пострадали. Среди пострадавших – один ребенок, два человека находятся в тяжелом состоянии.

По городу произошло четыре ракетных удара. Три – по объектам военной инфраструктуры, один – по шиномонтажу. Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами. Глава правления УЗ Александр Камышин сообщал, что пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

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