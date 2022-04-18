В Кременной ВСУ продолжают бои в окрестностях

Для атаки на город Кременную в Луганской области РоSSия задействовала большое количество бронетехники, бои за город длились три дня, сообщил в комментарии « Радио Донбасс.Реалии » председатель Кременской военной администрации Александр Дунец.

«Полностью захвачена. Там только несколько подразделений держат рубежи для обеспечения перегруппировки войск. Силы у них были значительные: скажем так, на одно из подразделений, не более взвода, выходило до 43 бронированных объектов: танки, БТРы, МТЛБ. Часть была уничтожена, но не вся. В общем, атаки продолжались в течение трех дней», - рассказал Дунец.

Он добавил, что сейчас продолжаются тяжелые бои в окрестностях.

«РоSSияне расстреливают все автомобили. Есть информация, что расстреляли автомобиль, которым люди пытались эвакуироваться. Информация поступила от мужчины, который был ранен. Теперь ему помочь никто не может. Он на трассе в районе границы двух областей», – добавил подробности глава города.

Утром 18 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о захвате Кременной роSSийскими войсками. По его словам, в общине остались от трех с половиной до четырех тысяч человек, однако по состоянию на утро их эвакуация была невозможна.