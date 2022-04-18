В МИДе отвергли обвинения президента Сербии в "минировании" Украиной сербских самолетов

Но выразили разочарование, что страна до сих пор не присоединилась к санкциям против РоSSии.

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло обвинения президента Сербии Александра Вучича, который заявил, что за сообщениями о минировании летающих в РоSSию сербских самолетов стоят Украина и неназванная им страна Евросоюза .

"Категорически отвергаем безосновательные обвинения президента Сербии. Его заявления о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в РФ , не соответствуют действительности", - заявил спикер МИД Олег Николенко.

Также в министерстве выразили разочарование, что Сербия до сих пор не присоединилась к санкциям ЕС , наложенным против РоSSии по ее ничем не спровоцированной войне против Украины.

"Ежедневно РоSSия наносит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру. Жесткие санкции и единство демократического мира способны остановить эту войну. Призываем Белград стать на сторону правды и в полной мере приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа", - сказал Николенко.