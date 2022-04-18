30% Ирпеня полностью разрушены, — Нацполиция

В Нацполиции отработали кейс обстрела ЖК «Речь Таун» в Ирпене для обращения в Международный суд. Специальная комиссия завершила оперативные и следственные действия. В настоящее время осмотрены 269 тел погибших жителей города.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев, передает корреспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

«Наша специальная комиссия завершила оперативные и следственные действия в городе Ирпень. Через две недели после освобождения нашей территории удалось зафиксировать факты, которые будут основой уголовного производства и материалов обращения в Международный суд... По хронологии военной агрессии нам удалось установить происходящие там события. Мы увидели, что 24.02.2022, с начала активной фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, установлено полное разрушение трех мостов, с помощью которых проходил проезд в город Ирпень. 4.03.2002 в ЖК «Вещь Таун» разорвалась первая мина калибра 82 мм, выпущенная военнослужащими ВС РФ с территории города Буча по городу Ирпень», — заявил он.

По его словам, была обеспечена эвакуация около 95% мирного населения города с помощью местных властей.

Фото: Анна Стешенко

«Уже 5.03.2022 произошел минометный обстрел блокпоста города Ирпень. Началось движение боевых бронированных гусеничных машин РФ БМП-2 и БМП-3 со стороны Забучья. Оккупанты заняли ЖК «Грин Ярд», где находились до 25.03.2022. В указанном районе оккупанты расстреляли 8 гражданских граждан, которые предварительно были подвергнуты пыткам военнослужащими РФ . Расстреляли семейную пару, пытавшуюся эвакуироваться из города на собственном автомобиле. Был расстрел местного гражданина, не согласившегося выполнять приказы военных РФ . Также расстреляли 12 граждан, которые, по мнению военных РФ , способствовали работе ВСУ. В настоящее время мы осмотрели 269 тел погибших жителей города Ирпень. Они переданы в судебные экспертизы для установления причин гибели. В дальнейшем они будут переданы родственникам для захоронения», – пообещал он.

Фото: Анна Стешенко

По информации Нацполиции, уже с 5.03.2022 на территории города Ирпень ежедневно велись бои и артиллерийские обстрелы.

«По свидетельствам жителей, преимущественно они велись с 5:00 до 7:00. И с 18:00 до 20:00. Уничтожены полностью жилые кварталы и частные дома в районах возле ЖК «Синергия», «Синергия-2», «Рич Таун», «Фортуна», на улице Соборной и строительно-монтажного управления «Адмирал». Около 30% города полностью разрушены».

Фото: Анна Стешенко

Он напомнил, что 28.03.2022 город Ирпень был уволен от оккупантов. Специальная группа Нацполиции осмотрела 7 мест расстрела граждан, вставлены и допрошены 118 граждан, которые на момент активной фазы вооруженной агрессии оставались в городе.

«Осмотрены дома и места, где определенное время находились и совершали мародерства военные РФ ... Уже назначены 87 судебных экспертиз, по ним будет дана оценка действий военнослужащих РФ ».

Пантелеев подчеркнул, что «в настоящее время уже отработан один из кейсов для передачи материалов в Международный суд. Это обстрел ЖК «Рич Таун» военнослужащими РФ ». «Жители, которые находились в подвалах, готовили еду, уже дали показания, что они не видели там военнослужащих ВСУ. То есть кварталы, которые подвергались обстрелам, там не было наших военнослужащих. Не было представителей терробороны в тот момент. А ВС РФ , захватив базу в городе Буча, а это за 1 тысячу метров до жилого комплекса, производили обстрелы тяжелой артиллерией ежедневно... Следователями сейчас фиксируется траектория обстрелов. Фиксируется дальность. Это отдельный кейс, который затем с партнерами из Офиса Генерального прокурора будет передан в Международный суд... Вместе работают опытные следователи и эксперты, журналисты и прокуроры. Мы сможем доказать все эти военные преступления, которые совершаются на нашей территории», – отметил первый заместитель начальника Главного следственного управления.

Напомним, по словам мэра Ирпеня, в городе повреждено более 1000 зданий, 115 разрушены полностью.