Депутаты предлагают запретить публикацию сведений о работе оборонных предприятий

Депутаты предлагают запретить обнародовать информацию о режиме работы предприятий оборонного назначения. Соответствующий проект закона (О внесении изменений в Закон Украины О правовом режиме военного положения) зарегистрировали в ВР 17 апреля.

Об этом в ТГ сообщила постоянная представительница ВРУ в КСУ, народная депутат фракции «Слуга народа» Ольга Совгиря.

«Предлагается предоставить военным администрациям полномочия определять перечень предприятий, производящих продукцию, выполняющих работы и оказывающих услуги оборонного назначения, которым в условиях военного положения запрещается обнародовать и распространять информацию о режиме своей работы, численности и штате работников, их условиях труда, продолжительности рабочего времени и отдыха, а также объема и номенклатуры своей продукции, работ, услуг», - сообщила нардепка.

По ее словам, целью такого дополнения к законодательству является обеспечение безопасности соответствующих предприятий и их работников.

Пока текста изменений в Закон Украины «О правовом режиме военного положения» нет на сайте ВРУ.

Напомним, ВР должен рассмотреть законопроект о роспуске и наказании партий за сотрудничество со страной-агрессором.