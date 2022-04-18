Президент Сербии обвинил Украину в попытках сорвать авиарейсы в рф, в МИД ответили: "Разочарованы, что..."

Стоит отметить, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС против россии - все наоборот.

Президент Сербии обвиняет Украину в фальшивом заминировании самолетов по маршруту Белград-москва. Об этом Александр Вучич заявил в эфире Национального телеканала TV Pink.

Александр Вучич добавил, что в течение марта им часто сообщали о заминировании авиарейсов, которые направлялись в разные города рф. Однако ни разу информация не соответствовала действительности.

Стоит отметить, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС против россии. Напротив, количество рейсов из Белграда в москву в начале весны выросло до 15 в неделю. Самолеты отсюда курсируют и в другие города рф, в частности в санкт-петербург.

На слова сербского президента уже отреагировало Министерство иностранных дел Украины.

В Фейсбук спикер МИД Олег Николенко написал, что заявления президента Сербии, не соответствуют действительности.