В Украине возбуждено 7 500 уголовных дел против роSSийских захватчиков

Большинство из них касаются нарушения законов войны.

В Украине возбуждено 7 500 уголовных дел против роSSийских захватчиков
© Facebook/Генштаб ВСУ

Украинские правоохранители открыли 7 500 уголовных дел против роSSийских военных. Об этом в эфире "24 канала" сообщил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.

Большинство из них касаются нарушения законов войны. 200 лицам вручили подозрение, их местонахождение установлено.

"По ним в большинстве избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. На сегодняшний день Нацполиция на освобожденных от оккупации территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и отдельных районов Николаевской области задействовала более 300 следственно-оперативных групп", - говорит Пантелеев.


Данил Ганаженко, ZN.ua

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