Во Львове увеличилось число жертв ракетного удара: фото, видео и новые детали

Утром в понедельник, 18 апреля, роSSийские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Львову. На данный момент известно о семи погибших и 11 пострадавших, среди которых - ребенок, информирует Апостроф .

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он рассказал, что по Львову ударили крылатыми ракетами воздушного базирования. По предварительной информации, они были выпущены из Каспийского региона. Три попали по объекту военной инфраструктуры (склады, которые не использовали), а одна – по шиномонтажу.

Четыре человека погибли на станции техобслуживания (шиномонтаж). Трое из 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Ребенок получил незначительные повреждения.

"Спасибо нашим силам ПВО! Они делают чрезвычайный вклад в то, чтобы над нашими головами небо было спокойно", - пишет Козицкий.

На брифинге он рассказал, что во время второй утренней тревоги во Львов снова летели вражеские ракеты со стороны Черного моря, но они не долетели.

"Была ли станция техобслуживания (шиномонтаж) конечной целью удара – не хочется в это верить. Но с другой стороны, мог быть и вокзал. В Украине сейчас нет опасных или безопасных городов и мест. Есть просто циничный враг, у которого нет ничего человеческого", - сказал Козицкий.

В результате попаданий возникли пожары. На обоих объектах их уже полностью потушили. Подразделения ГСЧС разбирают завалы. Оба объекта разрушены полностью. Вокруг мест попадания ракет повреждены окна в домах и транспортные средства.

Как рассказал на брифинге мэр Львова Андрей Садовый, в восьми домах вылетели окна на лестничной клетке. Также вылетели окна в одной из школ Львова.