РоSSийские оккупационные войска, вероятно, готовят новую провокацию на Пасхальную ночь – обстрел православных храмов. Сегодня росСМИ , цитируя Минобороны страны-агрессора, заявили, что в ночь с 23 на 24 апреля храмы в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях могут обстрелять.

Конечно, там отметили, что подобные "провокации" готовит "киевский режим". Но история с бомбардировкой вокзала в Краматорске является подтверждением того, что такой вброс может быть почвой именно для обстрелов оккупантами.

"С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами (так называемые "блуждающие минометы"), с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля) и потом обвинить роSSийских военных", — цитирует агентство заявление ведомства.

Также пропагандисты утверждают, что власти в Украине уже заранее готовят большое количество репортеров с Запада, чтобы снять последствия бомбардировок. Очевидно, что представители режима Путина понимаю, что если такая провокация все же случится – она в любом случае будет под прицелом большого количества находящихся сегодня в Украине зарубежных журналистов.