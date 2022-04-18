РоSSия на Пасху готовит провокации в Украине

Страна-террорист РоSSия готовит новые провокации на Пасхальную ночь. РоSSийские оккупационные войска планируют обстрелять православные храмы в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, переводя ответственность за эти террористические акты на так называемые "нацбатальоны".

О подготовке провокаций известили пропагандистские росСМИ.

По информации Минобороны РФ, Украина якобы сформировала "более 70 мобильных групп на автомобилях оснащенных минометами (так называемые "блуждающие минометы"), с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля) и затем обвинить роSSийских военных".

Как известно, таким образом страна-террорист РФ готовит свое общество к совершению новых военных преступлений роSSийскими оккупантами, обвиняя во всем Украину.

Кроме того, пропагандистские СМИ добавили еще и участие ненавистных для них западных репортеров, которые якобы Киев планирует привлечь к съемкам и "немедленной раскрутке фейков".

Фото: Скриншот из кремлевского СМИ


Лиза Бровко, Апостроф

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