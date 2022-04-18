Стоит отметить, что это не первый случай, когда росСМИ "предугадывают" события, которые на самом деле совершает путинская армия.

РоSSийские пропагандисты заговорили о серии терактов в Украине в пасхальную ночь. Их готовят якобы неонацисты с 23 на 24 апреля. Об этом пишет пропагандистское издание RG.RU, ссылаясь на информацию начальника Национального центра управления обороной (НЦУО) рф генерал-полковник Михаила Мизинцева.

По его словам, теракты якобы готовятся в Одесской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Мизинцев также добавил, что в их совершении "киевский режим" якобы "несправедливо" обвинит оккупантов.

"Для их совершения из числа националистических батальонов уже сформированы более 70 мобильных групп, размешенных на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами - так называемые "блуждающие минометы". Их задача - обстрелять православные храмы и церкви в пасхальную ночь", - сказал он.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда росСМИ "предугадывают" события, которые на самом деле совершает путинская армия. РоSSийские Telegram-каналы еще за день до обстрела намекали на возможный обстрел вокзала в Краматорске.