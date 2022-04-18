В россии заговорили о серии терактов в Украине: когда путинская армия готова нанести удар

В россии заговорили о серии терактов в Украине: когда путинская армия готова нанести удар

Стоит отметить, что это не первый случай, когда росСМИ "предугадывают" события, которые на самом деле совершает путинская армия.

РоSSийские пропагандисты заговорили о серии терактов в Украине в пасхальную ночь. Их готовят якобы неонацисты с 23 на 24 апреля. Об этом пишет пропагандистское издание RG.RU, ссылаясь на информацию начальника Национального центра управления обороной (НЦУО) рф генерал-полковник Михаила Мизинцева.

По его словам, теракты якобы готовятся в Одесской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Мизинцев также добавил, что в их совершении "киевский режим" якобы "несправедливо" обвинит оккупантов.

"Для их совершения из числа националистических батальонов уже сформированы более 70 мобильных групп, размешенных на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами - так называемые "блуждающие минометы". Их задача - обстрелять православные храмы и церкви в пасхальную ночь", - сказал он.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда росСМИ "предугадывают" события, которые на самом деле совершает путинская армия. РоSSийские Telegram-каналы еще за день до обстрела намекали на возможный обстрел вокзала в Краматорске.


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия на Пасху готовит провокации в УкраинеРоSSия на Пасху готовит провокации в Украине
РоSSияне опять атакуют: актуальная карта боевых действий в УкраинеРоSSияне опять атакуют: актуальная карта боевых действий в Украине
Вернулся домой в гробу: в Украине ликвидировали полковника родом из СмоленскаВернулся домой в гробу: в Украине ликвидировали полковника родом из Смоленска
Утром оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине, 60% ракет были сбиты ПВО, – глава ОВАУтром оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине, 60% ракет были сбиты ПВО, – глава ОВА
205 детей погибли с начала войны в Украине, полностью разрушены 95 учебных заведений205 детей погибли с начала войны в Украине, полностью разрушены 95 учебных заведений
В результате удара по Львову шесть человек погибли и еще восемь пострадалиВ результате удара по Львову шесть человек погибли и еще восемь пострадали
Война в Украине грозит голодом 1/5 населения Земли – Генсек ООНВойна в Украине грозит голодом 1/5 населения Земли – Генсек ООН
РоSSийские войска готовят массированный авиаудар по «Азовстали» в МариуполеРоSSийские войска готовят массированный авиаудар по «Азовстали» в Мариуполе
Пожалели "Стингер", ударили "Иглой": украинские бойцы сбили вертолет оккупантов, фотоПожалели "Стингер", ударили "Иглой": украинские бойцы сбили вертолет оккупантов, фото
FT: Долгая война в Украине в интересах КитаяFT: Долгая война в Украине в интересах Китая
Последние новости
Подгружаем последние новости