Медведчук предлагает обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Он записал видеообращение к Зеленскому и Путину.

Задержанный Службой безопасности нардеп Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Видеообращение опубликовала пресс-служба СБУ.

"Хочу обратиться к президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обменять меня на защитников города Мариуполя и его жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", - сказал Медведчук.

Напомним, агрессия РФ вызвала гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию РФ и сознательно разрушают город.

При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы «Азов» и 36 бригады морской пехоты

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. В последствии Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала его по дороге – на выезде из Киевской области.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что готов обменять Медведчука на наших военных.

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