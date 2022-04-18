РоSSияне опять атакуют: актуальная карта боевых действий в Украине

Продолжаются 54-е сутки полномасштабного вторжения страны-террориста РоSSии на территорию Украины. В настоящее время роSSийские оккупационные войска сконцентрировались на востоке и юге нашего государства, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствует актуальная карта вторжения на 18 апреля.

Силы роSSийских оккупантов сейчас сосредоточены на создании наступательной группировки в Восточной операционной зоне. 18 апреля враг занял Кременную на Луганщине, где начались уличные бои. Проводятся следующие действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях. Также продолжается штурм Мариуполя.

В Генштабе ВСУ ожидается, что противник будет вести боевые действия для выхода на административные границы Херсонской области.

В то же время Вооруженные Силы Украины отражают атаки роSSийских оккупационных войск, уничтожая как личный состав, так и технику оккупантов.


Лиза Бровко, Апостроф

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