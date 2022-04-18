Haaretz: РоSSия перебрасывает в Украину свои войска из Сирии, их должны заменить иранцы

Москва также начала отправлять на войну с Украиной сирийцев, помогавших ей удерживать под контролем сирийские города, информирует ZN.ua.

Haaretz: РоSSия перебрасывает в Украину свои войска из Сирии, их должны заменить иранцы
© hereandnow.wbur.org

Израиль разозлил РоSSию, поддержав инициативу США по остановке роSSийского членства в Совете по правам человека ООН. Кроме того, на прошлой неделе израильский министр иностранных дел Яир Лапид обвинил Москву в военных преступлениях на территории Украины. И это тоже не понравилось роSSийским чиновникам.

МИД РФ выпустил необычно жесткое заявление, назвав слова Лапида «плохо замаскированной попыткой использовать ситуацию в Украине, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от старейшего из неразрешенных конфликтов – палестино-израильского». Позже в интервью 11 каналу посол РоSSии в Израиле Анатолий Викторов назвал высказывания Лапида безосновательными и сказал, что ожидает «более взвешенную позицию». Хотя он добавил, что Израиль и РоSSия пока остаются друзьями, - пишет Haaretz.

«Пока» – это важное слово. Поскольку Израиль еще не решил свою дилемму в вопросе Украины. Пассивность страны перед голосованием в Генеральной ассамблее ООН по осуждению роSSийского вторжения на украинскую территорию удивило и разозлило граждан, а также США. Премьер-министр Нафтали Беннетт попытался играть роль посредника между Киевом и Москвой. В то же время отказ Израиля вводить санкции против РоSSии был продиктован желанием сохранить «дружбу» с Кремлем, чтобы израильские войска могли и дальше свободно действовать в Сирии. Однако, похоже, роSSийская сторона теряет терпение.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Макрон не поедет в Украину, а слово «геноцид» следует использовать осторожно – министр европейских дел ФранцииМакрон не поедет в Украину, а слово «геноцид» следует использовать осторожно – министр европейских дел Франции
РоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фотоРоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фото
Зеленский: Ответом на попытку рублевой оккупации областей Украины должны быть санкции по всей банковской системе РФЗеленский: Ответом на попытку рублевой оккупации областей Украины должны быть санкции по всей банковской системе РФ
РоSSийские войска готовят массированный авиаудар по «Азовстали» в МариуполеРоSSийские войска готовят массированный авиаудар по «Азовстали» в Мариуполе
РоSSия обстреляла Днепропетровщину, погиб гражданскийРоSSия обстреляла Днепропетровщину, погиб гражданский
Говорить о войсках РФ с родственниками на оккупированных территориях опасно - МинцифраГоворить о войсках РФ с родственниками на оккупированных территориях опасно - Минцифра
РоSSияне четвертый раз обстреляли в Северодонецке один и тот же храм, - ГайдайРоSSияне четвертый раз обстреляли в Северодонецке один и тот же храм, - Гайдай
Зеленский больше не верит в то, что мир может защитить УкраинуЗеленский больше не верит в то, что мир может защитить Украину
РоSSияне открыли огонь по центру Золотого в Луганской области: двое погибших, четверо раненыхРоSSияне открыли огонь по центру Золотого в Луганской области: двое погибших, четверо раненых
РоSSийские войска ударили по центру Харькова, известно о 5 погибших и 13 раненыхРоSSийские войска ударили по центру Харькова, известно о 5 погибших и 13 раненых
Последние новости
Подгружаем последние новости