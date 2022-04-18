Haaretz: РоSSия перебрасывает в Украину свои войска из Сирии, их должны заменить иранцы
Москва также начала отправлять на войну с Украиной сирийцев, помогавших ей удерживать под контролем сирийские города, информирует
Израиль разозлил РоSSию, поддержав инициативу США по остановке роSSийского членства в Совете по правам человека ООН. Кроме того, на прошлой неделе израильский министр иностранных дел Яир Лапид обвинил Москву в военных преступлениях на территории Украины. И это тоже не понравилось роSSийским чиновникам.
МИД РФ выпустил необычно жесткое заявление, назвав слова Лапида «плохо замаскированной попыткой использовать ситуацию в Украине, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от старейшего из неразрешенных конфликтов – палестино-израильского». Позже в интервью 11 каналу посол РоSSии в Израиле Анатолий Викторов назвал высказывания Лапида безосновательными и сказал, что ожидает «более взвешенную позицию». Хотя он добавил, что Израиль и РоSSия пока остаются друзьями, - пишет
«Пока» – это важное слово. Поскольку Израиль еще не решил свою дилемму в вопросе Украины. Пассивность страны перед голосованием в Генеральной ассамблее ООН по осуждению роSSийского вторжения на украинскую территорию удивило и разозлило граждан, а также США. Премьер-министр Нафтали Беннетт попытался играть роль посредника между Киевом и Москвой. В то же время отказ Израиля вводить санкции против РоSSии был продиктован желанием сохранить «дружбу» с Кремлем, чтобы израильские войска могли и дальше свободно действовать в Сирии. Однако, похоже, роSSийская сторона теряет терпение.