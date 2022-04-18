Haaretz: РоSSия перебрасывает в Украину свои войска из Сирии, их должны заменить иранцы

Израиль разозлил РоSSию, поддержав инициативу США по остановке роSSийского членства в Совете по правам человека ООН . Кроме того, на прошлой неделе израильский министр иностранных дел Яир Лапид обвинил Москву в военных преступлениях на территории Украины. И это тоже не понравилось роSSийским чиновникам.

МИД РФ выпустил необычно жесткое заявление, назвав слова Лапида «плохо замаскированной попыткой использовать ситуацию в Украине, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от старейшего из неразрешенных конфликтов – палестино-израильского». Позже в интервью 11 каналу посол РоSSии в Израиле Анатолий Викторов назвал высказывания Лапида безосновательными и сказал, что ожидает «более взвешенную позицию». Хотя он добавил, что Израиль и РоSSия пока остаются друзьями, - пишет Haaretz .