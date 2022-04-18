Депутаты предлагают запретить распространение информации об оборонных предприятиях

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7296 . Он предусматривает изменения в закон "О правовом режиме военного положения": добавляется запрет распространять информацию об оборонных предприятиях Украины.

"Целью такого дополнения является обеспечение безопасности соответствующих предприятий и их работников", — пишет один из авторов проекта Ольга Совгрия.

Если изменения согласуют, то во время военного положения запретят распространять информацию о режиме работы оборонных предприятий, численности и штате работников, их условиях труда, продолжительности рабочего времени и отдыха, а также объеме и номенклатуре своих продукции, работ, услуг.

Перечень оборонных предприятий должны составить военные администрации.