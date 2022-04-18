Депутаты предлагают запретить распространение информации об оборонных предприятиях
Это необходимо для безопасности соответствующих предприятий и их работников, информирует
В Верховной Раде зарегистрировали
"Целью такого дополнения является обеспечение безопасности соответствующих предприятий и их работников", — пишет один из авторов проекта Ольга Совгрия.
Если изменения согласуют, то во время военного положения запретят распространять информацию о режиме работы оборонных предприятий, численности и штате работников, их условиях труда, продолжительности рабочего времени и отдыха, а также объеме и номенклатуре своих продукции, работ, услуг.
Перечень оборонных предприятий должны составить военные администрации.