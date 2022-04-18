Оккупанты создали фильтрационные лагеря: 20 тысяч украинцев держат в плену и не дают им эвакуироваться

Известно, что оккупанты силой вывозят из Мариуполя и других временно оккупированных городов Донбасса детей.

20 тысяч человек попали в плен роSSийских оккупантов. Сейчас их принудительно удерживают под Мариуполем в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Никольское-Ялта. Такие лагеря когда-то делали во время Второй мировой войны.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко на своем Telegram-канале.

Военные кремля затягивают и замедляют процедуру, чтобы воспрепятствовать эвакуации гражданского населения. Более того, оккупанты делают это намеренно.

"Также еще 5-7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в с. Безымянное на стадии подготовки к депортации", – добавляет Андрющенко. Речь идет о населенном пункте, который находится на берегу Азовского моря в Донецкой области.

Стоит отметить – также известно, что оккупанты силой вывозят из Мариуполя и других временно оккупированных городов Донбасса детей. Несовершеннолетних кремль использует для пропаганды, чем нарушает нормы Международного права.