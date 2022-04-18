Оккупанты в Буче убили каждого пятого жителя из оставшихся в оккупированном городе – мэр

Мэр Бучи сообщил число погибших горожан.

Оккупанты в Буче убили каждого пятого жителя из оставшихся в оккупированном городе – мэр
© КГГА, Алексей Самсонов

РоSSийские оккупанты замучили и убили фактически каждого пятого жителя Бучи из оставшихся в оккупированном городе сообщил мэр Анатолий Федорук в интервью Дмитрию Гордону. Он рассказал, что погибли от рук врага 403 мирных жителя Бучи.

«На территории местной церкви Андрея Первозванного есть две братские могилы, где идет поднятие тел. Практически у 85% погибших пулевые ранения. Они погибли не от взрывов снарядов или в результате осколочных ранений. Их целенаправленно расстреляли рашисты», – сказал он.

По словам Федорука, он видел, как враг расстрелял семью, которая ехала на авто из Гостомеля через Бучу в направлении Киева. Мэр города рассказал, как мужчина просил, чтобы оккупанты не добивали раненую жену. Но роSSийские военные не услышали и убили беременную женщину и маленького ребенка.

Федорук отметил, что сейчас Буча – это мертвый город. Через несколько дней, как добавил мэр, там удалось немного навести порядок после оккупационных роSSийских войск.

«Однако угроза с севера продолжает оставаться», – заявил мэр Бучи.

Поэтому мэр призвал жителей пока не возвращаться в свои дома и оставаться в безопасных местах.

В то же время говоря о зверствах оккупантов в Буче уже в эфире национального телемарафона, Федорук сообщил, что в городе, так же как и в Ворзеле, зафиксировали особо тяжкие преступления против гражданских.

«Особенно тяжкие преступления – это групповые изнасилования и убийства детей. Они также были и в Буче, и в Ворзеле. Как бы ни было тяжело, нужно говорить об этом и на русском языке. Пусть роSSийские матери слышат, что сделали их дети в Буче», – добавил мэр города.

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