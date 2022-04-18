Рашисты похитили 16-летнего сына украинского чиновника: фото

РоSSийские оккупанты в Украине похищают людей - они выкрали шестнадцатилетнего сына главы военной администрации Запорожского района Олега Буряка.

Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Апостроф .

Он рассказал, что Влад Буряк был похищен россиянами на блок-посту в Васильевке. Судьба и местонахождение мальчика на данный момент неизвестны.

"Воруют политиков, чиновников. Но теперь они воруют наших детей. Мы не можем молчать, прошу сделать репост, ведь ребенок должен вернуться домой как можно скорее!", - пишет Старух.