Рашисты похитили 16-летнего сына украинского чиновника: фото

РоSSийские оккупанты в Украине похищают людей - они выкрали шестнадцатилетнего сына главы военной администрации Запорожского района Олега Буряка.

Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Апостроф.

Он рассказал, что Влад Буряк был похищен россиянами на блок-посту в Васильевке. Судьба и местонахождение мальчика на данный момент неизвестны.

"Воруют политиков, чиновников. Но теперь они воруют наших детей. Мы не можем молчать, прошу сделать репост, ведь ребенок должен вернуться домой как можно скорее!", - пишет Старух.


Лена Руденко, Апостроф

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