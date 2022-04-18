В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, которую возглавляет социал-демократ Мануэла Швезиг, и где начинается газопровод "Северный поток-2", в 2021 году был основан якобы экологический фонд, который на самом деле финансировал "Газпром", и лоббировал интересы роSSийского газового монополиста. Об этом сообщают немецкое издание Welt и британское издание The Times .

Издание Welt получило информацию, в том числе копии документов о сотрудничестве немецкого региона, возглавляемого Швезигом, с компанией "Газпром".

Так, СМИ обнаружили, что основанный в 2021 году фонд только формально боролся с климатическими изменениями.

На самом деле, этот фонд финансировала роSSийская государственная компания "Газпром", и именно интересы этой компании фонд лоббировал на федеральном и общеевропейском уровнях.

Как указывает издание, это обстоятельство важно, поскольку именно на территории Мекленбурга, в общине Лубмин, начинается газопровод "Северный поток-2", который во времена правления Ангелы Меркель РоSSия использовала как инструмент геополитического шантажа и давления на Евросоюз .

При этом, как отмечает Welt, до сих пор и Меркель, и Шольц, соратницей которого является Мануэла Швезиг, всегда отрицали свою осведомленность или причастность к подобным событиям.

В то же время издание The Times прямыми словами обвиняет Мануэлу Швезиг в том, что она "вступила в сговор с россиянами на газопроводе".

"Региональный лидер Германии вступил в сговор с "Газпромом", роSSийской государственной энергетической компанией, чтобы продвигать газопровод "Северный поток-2", прежде чем он был отменен, свидетельствуют документы", - пишет издание.

"47-летнюю Швезиг обвиняют в создании экологического фонда, тайно разработанного для лоббирования поддерживаемого Россией газопровода, отвеления его от критики и обхода санкций США ", - добавляет также издание.

The Times ссылается на сотни электронных писем и документов, обнародованных в соответствии с Законом об экологической информации, и свидетельствующих, что соратница Шольца очень тесно сотрудничал с Nord Stream 2 AG, компанией, стоящей за проектом газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в период, который описывают указанные издания, Меркель развила бурную политическую активность по поддержке роSSийского газопровода. Несмотря на отчаянные попытки Украины обратить внимание на опасность указанного проекта, именно Меркель была двигателем продвижения этого проекта на международной арене. Она также неоднократно публично контактировала по этому вопросу лично с Путиным.

Во времена Меркель, несмотря на многочисленные заявления о необходимости сохранить транзитный потенциал Украины в случае достройки "Северного потока-2", правительство Германии подготовило лишь варианты компенсации, если наша страна лишится транзита.

Показательно, что после выборов в Германии, как в Бундестаг, так и канцлера страны, состоявшихся осенью 2021 года, позиция государства не только относительно "Северного потока-2", но и вообще относительно зависимости от РоSSии в поставках энергоносителей, начала сразу существенно меняться.

Более того, оказалось, что при Меркель немецкие НПЗ оказались фактически "оккупированы" роSSийским бизнесом, что дополнительно отрезало путь этой страны к принятию независимых решений в энергетической сфере.