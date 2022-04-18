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2022-04-18
В Кременной роSSийские военные обстреляли гражданскую машину, погибли 4 человека
Люди пытались самостоятельно выехать из города, который оккупанты утром взяли под контроль.
Обстріли Кремінної
Фото: Сергій Гайдай
В Кременной Луганской области оккупанты обстреляли гражданский автомобиль. По предварительной информации, четыре человека погибли, один – ранен.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
"Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно", – рассказал он.
Чиновник призвал оставшихся в городе жителей Кременной не выходить из укрытий и не пытаться самостоятельно покинуть Кременную.
Ранее сегодня Гайдай сообщил, что оккупанты взяли Кременную под контроль. Бои продолжаются. Эвакуироваться из города уже невозможно.