Вернулся домой в гробу: в Украине ликвидировали полковника родом из Смоленска

Подразделения Вооруженных Сил Украины ликвидировали очередного оккупанта из военной верхушки РФ – полковника Гришина Ивана из Смоленска, информирует Апостроф.

Об этом сообщили на официальной странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские военные уничтожили смоленского Ивана Гришина, командовавшего 49 зенитной ракетной бригадой, совершавшей ракетные обстрелы городов Украины.

"Украинское сафари 2.0 продолжается Встречайте "свеженького" оккупанта из состава Вооруженных сил РоSSии: командир 49 зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска. Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой. Земля вам бетоном, твари!", - прокомментировали в Страткоме ВСУ.


Лиза Бровко, Апостроф

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