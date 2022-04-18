"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович

Украинские военные в 16-й раз нанесли удар по аэропорту в поселке Чернобаевка Херсонской области, где роSSийские оккупанты сосредоточили свою военную технику.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Чернобаевка – 16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновленных им составов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке. Судя по длительной детонации, 16 эпизод сериала "Чернобаевка" все-таки состоялся", - написал он в фейсбуке в ночь на 18 апреля.

Как сообщали, 15-й удар по оккупантам в Чернобаевке скорректировали через чат-бот.

Поселок Чернобаевка расположен в северных окрестностях Херсона. Еще недавно здесь действовал международный аэропорт "Херсон". В 2021 году отсюда еженедельно летали рейсы в Киев , Стамбул и Тбилиси. Здесь же на время перед войной запускала рейсы компания Ryanair.

Утром 24 февраля 2022 года россияне нанесли удар по складам с горючим в Чернобаевке, а уже в первые дни вторжения захватили местный аэродром, который они рассматривали как стратегический пункт переброски ресурсов из Крыма.