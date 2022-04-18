Макрон не поедет в Украину, а слово «геноцид» следует использовать осторожно – министр европейских дел Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни не планирует визит в Украину, но, возможно, приедет позже, заявил госсекретарь при МИДе Франции по делам Европы Клеман Бон в эфире Sud Radio .

"Он может поехать туда позже, но это должно быть полезно для Украины", — сказал он.

При этом министр европейских дел сказал, что слово геноцид может быть слишком категоричным в оценке действий роSSийской армии в Украине.

"Надо очень осторожно использовать слова. Никто не спорит, что там происходили массовые убийства и зверства, что говорит о варварстве со стороны РоSSии, но понятие геноцида несет четкие международно-правовые последствия", — заявил Клеман Бон.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пригласил Эманюэля Макрона приехать в гости и убедиться, что в Украине не просто война, а геноцид.