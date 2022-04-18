Макрон не поедет в Украину, а слово «геноцид» следует использовать осторожно – министр европейских дел Франции

В Париже намекнули, что до второго тура президентских выборов во Франции визита в Киев точно не будет, информирует ZN.ua.

Макрон не поедет в Украину, а слово «геноцид» следует использовать осторожно – министр европейских дел Франции
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни не планирует визит в Украину, но, возможно, приедет позже, заявил госсекретарь при МИДе Франции по делам Европы Клеман Бон в эфире Sud Radio.

"Он может поехать туда позже, но это должно быть полезно для Украины", — сказал он.

При этом министр европейских дел сказал, что слово геноцид может быть слишком категоричным в оценке действий роSSийской армии в Украине.

"Надо очень осторожно использовать слова. Никто не спорит, что там происходили массовые убийства и зверства, что говорит о варварстве со стороны РоSSии, но понятие геноцида несет четкие международно-правовые последствия", — заявил Клеман Бон.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пригласил Эманюэля Макрона приехать в гости и убедиться, что в Украине не просто война, а геноцид.


Ирина Знась, ZN.ua

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