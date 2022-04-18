В последний момент изменили направление: куда на самом деле летели ракеты, которые взорвались во Львове

Это были управляемые ракеты, которые в последний момент изменили направление и упали во Львове.

Управляемые ракеты, попавшие 18 апреля по инфраструктуре Львова, были направлены путинскими армейцами на Ивано-Франковскую область, но в последний момент изменили направление. Об этом заявил депутат Львовского горсовета Андриан Гутник.

"Я думаю, что это было предупреждение для многих львовян и лиц специально перемещенных, которые сейчас во Львове, чтобы не пренебрегали сигналами воздушной тревоги. Возможно, Львов был расслаблен в этом плане.

Насколько мы понимаем, что официальных данных от львовской военной администрации пока нет, известно, что визуально в Ивано-Франковской области, когда долетали ракеты, они летели в одном направлении. На блокпостах есть информация, что видели, как они повернули в направлении Львова.

Это были управляемые ракеты, летевшие в одном направлении, воздушная тревога предупреждала летящие ракеты в сторону западной Украины, и они были направлены в Ивано-Франковск, но в последний момент были возвращены в направлении Львова", - сообщил он.

Гутник добавил, что на подъезде во Львов, когда утром начались взрывы, поступления поездов в город были приостановлены. Однако после отмены тревоги поезда продолжили движение в город.