РоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фото

РоSSийские оккупанты жестоко убили сотни мирных жителей в Буче Киевской области. И хотя весь мир увидел зверства роSSийских военных, в РФ пытаются сделать из них "героев", информирует Апостроф.

Данные об одном из них, выжившем лейтенанте 5й отбр - Балдане Цыдыпове, опубликованы в Twitter Necro Mancer.

Опубликовано фото оккупанта и скриншот, где он представлен настоящим "героем". Цыдыпов был ранен 30 марта во время бегства его армии из Киевской области и сейчас проходит лечение.

По многочисленным свидетельствам и разведданным, 5-я отбр (в/ч 46108) была в Буче и окрестностях Киевской области, а значит каждый военнослужащий этого подразделения - потенциально виновен в тяжелых военных преступлениях.


Лена Руденко, Апостроф

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