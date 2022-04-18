РоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фото

РоSSийские оккупанты жестоко убили сотни мирных жителей в Буче Киевской области. И хотя весь мир увидел зверства роSSийских военных, в РФ пытаются сделать из них "героев", информирует Апостроф .

Данные об одном из них, выжившем лейтенанте 5й отбр - Балдане Цыдыпове, опубликованы в Twitter Necro Mancer.

Опубликовано фото оккупанта и скриншот, где он представлен настоящим "героем". Цыдыпов был ранен 30 марта во время бегства его армии из Киевской области и сейчас проходит лечение.

По многочисленным свидетельствам и разведданным, 5-я отбр (в/ч 46108) была в Буче и окрестностях Киевской области, а значит каждый военнослужащий этого подразделения - потенциально виновен в тяжелых военных преступлениях.