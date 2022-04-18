Оккупанты в Кременной расстреляли людей, которые пытались самостоятельно выехать из города

Враг обстрелял гражданское авто.

В Кременной в Луганской области роSSийские оккупанты обстреляли гражданское авто, в результате чего погибли четыре человека, еще один ранен, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он призвал горожан не выходить из укрытий и не пытаться самостоятельно уехать из Кременной.

«В Кременной оккупанты обстреляли гражданскую машину. Предварительно четыре человека погибли, один ранен. Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно. Не выходите из укрытий!!! Не пытайтесь самостоятельно покинуть Кременную! Это опасно!» – сообщил Гайдай.

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