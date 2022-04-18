Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"

Уже 54-й день в Украине продолжается полномасштабная война с роSSийскими оккупантами. За почти два месяца вторжения армия РФ продемонстрировала, какую "спецоперацию" она ведет на самом деле: убивает и насилует мирных жителей, нагло вторгается в их дома и выносит оттуда все, что можно унести с собой. Украинский художник со Львова под ником Vague Sadan метко показал главные "ценности" роSSийских мародеров.

На своей странице в Instagram художник опубликовал кадры, на которых изобразил солдата "второй армии мира". На них можно увидеть свинью в форме военного, которая в руках держит пакет с краденными у мирных жителей вещами, из карманов виднеется выпивка, а в другой руке так называемый "русский солдат" держит оружие, за спиной у него краденый кондиционер.

Фото: instagram.com/sadan_vague

"Вторая армия в мире. Если вы понимаете, о чем я", - лаконично подписал фотографии автор, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/sadan_vague

Всего несколькими снимками художник показал, за какими на самом деле "достижениями" пришли россияне на наши украинские земли: за бытовой техникой, ношенными вещами и другими так называемыми "предметами роскоши".

Фото: instagram.com/sadan_vague

"Это шедевр", "Очень точно показано", "Шикарная работа!", "Тупо такие и ходят по нашей земле, это гиперреализм", "Один в один!", "Очень точно", "Как художник чувствует… Прекрасная работа!", "Выглядит очень правдиво", "Это шикарно!" - написали пользователи сети под серией фото.

Фото: instagram.com/sadan_vague

Sadan Vague несколько лет работал в небольшой инди-студии в качестве художника, много лет - как традиционный скульптор. В настоящее время является художником-фрилансером, работая с существами, монстрами и прочими прекрасными вещами.