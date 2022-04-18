Почти 800 танков, более 310 единиц авиации и около 20,6 тыс. живой силы: Генштаб обновил статистику потерь врага

За минувшие сутки украинское ПВО поразило 5 вражеских целей, из которых один самолет и три вертолета.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал статистику потерь роSSийских оккупационных войск в Украине по итогам 53 суток войны.

По оперативным данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 апреля составили:

личного состава – около 20 600 чел.,

танков – 790 ед.,

боевых бронированных машин – 12 041 ед.,

артиллерийских систем – 381 ед.,

РСЗО – 130 ед.,

средств ПВО – 67 ед.,

самолетов – 167 ед.,

вертолетов – 147 ед.,

автомобильной техники – 1 487 ед.,

кораблей/катеров – 8 ед.,

цистерн с ГСМ – 76 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155,

специальной техники – 27,

пусковых установок ОТРК – 4.

Данные уточняются.

Напомним, за минувшие сутки украинское ПВО поразило 5 вражеских целей, из которых один самолет и три вертолета.

Кроме того, украинские военные в 16-й раз нанесли удар по аэропорту в поселке Чернобаевка Херсонской области, где роSSийские оккупанты сосредоточили свою военную технику.