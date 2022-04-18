Почти 800 танков, более 310 единиц авиации и около 20,6 тыс. живой силы: Генштаб обновил статистику потерь врага
За минувшие сутки украинское ПВО поразило 5 вражеских целей, из которых один самолет и три вертолета.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал статистику потерь роSSийских оккупационных войск в Украине по итогам 53 суток войны.
По оперативным данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 апреля составили:
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личного состава – около 20 600 чел.,
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танков – 790 ед.,
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боевых бронированных машин – 12 041 ед.,
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артиллерийских систем – 381 ед.,
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РСЗО – 130 ед.,
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средств ПВО – 67 ед.,
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самолетов – 167 ед.,
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вертолетов – 147 ед.,
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автомобильной техники – 1 487 ед.,
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кораблей/катеров – 8 ед.,
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цистерн с ГСМ – 76 ед.,
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 155,
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специальной техники – 27,
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пусковых установок ОТРК – 4.
Данные уточняются.
Напомним, за минувшие сутки украинское ПВО поразило 5 вражеских целей, из которых один самолет и три вертолета.
Кроме того, украинские военные в 16-й раз нанесли удар по аэропорту в поселке Чернобаевка Херсонской области, где роSSийские оккупанты сосредоточили свою военную технику.