Почти 800 танков, более 310 единиц авиации и около 20,6 тыс. живой силы: Генштаб обновил статистику потерь врага

За минувшие сутки украинское ПВО поразило 5 вражеских целей, из которых один самолет и три вертолета.

Почти 800 танков, более 310 единиц авиации и около 20,6 тыс. живой силы: Генштаб обновил статистику потерь врага
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал статистику потерь роSSийских оккупационных войск в Украине по итогам 53 суток войны.

По оперативным данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 апреля составили:

  • личного состава – около 20 600 чел.,

  • танков – 790 ед.,

  • боевых бронированных машин – 12 041 ед.,

  • артиллерийских систем – 381 ед.,

  • РСЗО – 130 ед.,

  • средств ПВО – 67 ед.,

  • самолетов – 167 ед.,

  • вертолетов – 147 ед.,

  • автомобильной техники – 1 487 ед.,

  • кораблей/катеров – 8 ед.,

  • цистерн с ГСМ – 76 ед.,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 155,

  • специальной техники – 27,

  • пусковых установок ОТРК – 4.

Данные уточняются.

Напомним, за минувшие сутки украинское ПВО поразило 5 вражеских целей, из которых один самолет и три вертолета.

Кроме того, украинские военные в 16-й раз нанесли удар по аэропорту в поселке Чернобаевка Херсонской области, где роSSийские оккупанты сосредоточили свою военную технику.

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