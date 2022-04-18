Украина закупила 800 аппаратов для VAC-терапии лечения ранений

Это передовая методика лечения ран.

Украина закупила 800 аппаратов для VAC-терапии лечения ранений
© Суспільне мовлення

Украина расширяет возможности лечения ран по методике VAC-терапии в разных регионах, ведь большинство пациентов, пострадавших в результате полномасштабного роSSийского вторжения, попадают в больницы именно с ранениями разной степени тяжести, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время визита в Винницкую область.

VAC-терапия является золотым стандартом лечения ран в мире. Ее методика предполагает использование отрицательного давления для очистки раневой поверхности и ускорения заживления у раненых. Министерство здравоохранения Украины с начала войны работало над созданием возможностей лечения по этой методике.

«Уже закуплено около 800 аппаратов для проведения VAC-терапии, которые на этой неделе начнут поступать в больницы. В медучреждения, где есть консоли с вакуумом, будем доставлять дополнительно расходные материалы», – отметил министр здравоохранения, отметив, что аппараты будут направляться во все уголки страны.

В частности, над развитием VAC-терапии сегодня работают и украинские медики, которые вернулись из-за границы, чтобы помогать спасать жизнь и здоровье украинцев, пострадавших от войны.


Ирина Знась, ZN.ua

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